رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس استقالةرئيس الوزراء ماريو دراجي.



وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا "لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع" الناجم عن مقاطعة حركة "خمس نجوم" المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ، وفقا لموقع "العربية.نت" الاخباري.



وكان دراجي أعلن في وقت سابق أنه سيقدم استقالته وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة خمس نجوم المشاركة في تصويت على الثقة بالحكومة.



وقال دراجي خلال جلسة للحكومة "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيراً إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة"، وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجوداً".