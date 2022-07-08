بوتين يقول إنه عرض على مرتزقة فاجنر فرصة لمواصلة القتال في أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أبلغ أفراد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بأنهم يمكنهم مواصلة القتال في أوكرانيا تحت قيادتهم، حتى بعد تمردهم ضد القيادة في موسكو.

وقال بوتين لصحيفة كوميرسانت الصادرة اليوم الجمعة، أثناء وصفه اللقاء الأخير مع القوات التي يقودها أمير الحرب يفجيني يريجوجين، إن "كثيرين أومأوا برأسهم عندما قلت ذلك".

وأوضح بوتين ، أن بريجوجين هو من رفض العرض.

ووفقا لبوتين، قال بريجوجين: "لا، الرجال لا يوافقون على مثل هذا القرار".

وقاتل المرتزقة إلى جانب الجيش الروسي النظامي لأشهر في غزو موسكو لأوكرانيا ، واكتسبوا شهرة خاصة خلال المعارك الشديدة حول مدينة باخموت الشرقية.

لكن في نهاية يونيو، بعد هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية على معسكرات فاجنر، احتل بريجوجين مدينة روستوف أون دون الروسية وأرسل ارتالا عسكرية نحو موسكو.

ووصف بوتين التمرد بأنه "خيانة" في ذلك الوقت.

وقبل وقت قصير من وصول قواته إلى موسكو، أمر بريجوجين قواته بالانسحاب بعد مفاوضات مع الكرملين، والتي لعب فيها زعيم بيلاروس القوي ألكسندر لوكاشينكو دور الوسيط.

كما اعترف بوتين بشكل غير مباشر لصحيفة كوميرسانت بأن القيادة الروسية كانت تعتمد على منظمة عسكرية خاصة تعمل خارج نطاق القانون الروسي.