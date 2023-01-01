 يوفنتوس يصدم بونوتشي بقرار رحيله - بوابة الشروق
الجمعة 14 يوليه 2023 8:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

يوفنتوس يصدم بونوتشي بقرار رحيله

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:35 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:35 م

تسبب قرار نادي يوفنتوس الإيطالي بصدمة لمدافع وقائد الفريق، ليوناردو بونوتشي، وسيتدرب اللاعب بشكل منفصل عن المجموعة، مع اللاعبين الآخرين المطروحين للبيع في سوق الانتقالات بما في ذلك ويستون ماكيني.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن بونوتشي "صدم" من القرار، أن بونوتشي سيحضر للتدريب يوم الاثنين ومن المتوقع أن يلتقي بمدربه أليجري.

ولفت التقرير النظر إلى أن بونوتشي سيحاول إقناع أليجري بتغيير رأيه، لكن قرار يوفنتوس لا رجوع فيه.

بونوتشي يجذب اهتمام فنربخشة التركي ولاتسيو الإيطالي، والمدافع البالغ من العمر 36 عامًا يتبقى له عامًا في عقده مع يوفنتوس.

يستهدف بونوتشي إكمال عقده، واللعب مع منتخب بلاده إيطاليا في منافسات يورو 2024.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك