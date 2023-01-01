يوفنتوس يصدم بونوتشي بقرار رحيله

تسبب قرار نادي يوفنتوس الإيطالي بصدمة لمدافع وقائد الفريق، ليوناردو بونوتشي، وسيتدرب اللاعب بشكل منفصل عن المجموعة، مع اللاعبين الآخرين المطروحين للبيع في سوق الانتقالات بما في ذلك ويستون ماكيني.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن بونوتشي "صدم" من القرار، أن بونوتشي سيحضر للتدريب يوم الاثنين ومن المتوقع أن يلتقي بمدربه أليجري.

ولفت التقرير النظر إلى أن بونوتشي سيحاول إقناع أليجري بتغيير رأيه، لكن قرار يوفنتوس لا رجوع فيه.

بونوتشي يجذب اهتمام فنربخشة التركي ولاتسيو الإيطالي، والمدافع البالغ من العمر 36 عامًا يتبقى له عامًا في عقده مع يوفنتوس.

يستهدف بونوتشي إكمال عقده، واللعب مع منتخب بلاده إيطاليا في منافسات يورو 2024.