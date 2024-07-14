العثور على جثة شاب أسفل الطريق الإقليمي في الشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب أسفل الطريق الإقليمي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول محمد، 35 سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية العثور على الجثة أسفل الطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.