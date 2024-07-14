الكشف عن موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال السعودي

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موعد عودة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى تدريبات فريقه الهلال، بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

ويغيب نيمار عن فريقه الهلال السعودي منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن نيمار أبلغ الجهاز الفني لفريقه الهلال بأنه سيصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات في أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة السعودية أن نيمار وصل للمراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، الذي يخضع له منذ إجرائه لعملية جراحية في الرباط الصليبي.