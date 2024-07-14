انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

بدأت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته الـ32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر، ويديره الدكتور خالد داغر.

وبدأت التحضيرات، أمس السبت، بحضور أعضاء اللجنة العليا وهم: "الموسيقار صلاح الشرنوبي، والموسيقار عمر خيرت، والإعلامية منى الشاذلي، والموسيقار يحيى الموجي، والكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والفنان مدحت صالح، والفنانة نادية مصطفى، والملحن والموزع محمد رحيم، والمؤلف الموسيقى ومؤسس بيت العود نصير شمه، والكاتب الصحفي أمجد مصطفى رئيس تحرير جريدة الوفد، والمايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو عماد عاشور، والمهندس حسام صالح بالشركة المتحدة، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح".

كما حضر الاجتماع كل من "المايسترو تامر غنيم، والمايسترو محمد الموجي"، وذلك لمناقشة وإعداد البرنامج الفني للمهرجان، والوقوف على أهم الملامح الرئيسية لفعالياته.

وأكد "داغر"، أن الدورة الـ32 للمهرجان ستكون استثنائية ومميزة بكل جوانبها بما يليق بتاريخ وقيمة المهرجان، ويعكس ما تملكه مصر من تاريخ عريق في مجال الموسيقى العربية.

وأشار إلى أهمية استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وكل دول الوطن العربي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والمتميزة لإبراز مواهبهم.