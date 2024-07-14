أردوغان يدين بشدة محاولة اغتيال ترامب ويؤكد: سنقف إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إدانته البالغة لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «أدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الـ45 والمرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب».

وأضاف: «أعتقد أن التحقيق في الهجوم سيتم بأكثر الطرق فعالية، وسيتم تقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يلقي بظلاله على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي.. وكتركيا، سنقف إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف».

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.



Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2024

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.