جامعة طنطا تعلن أسماء الفرق الفائزة بمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

شارك الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، في نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة "Startup Olympics-Tanta University"، التي أقيمت بمقر مركز رعاية الموهوبين، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، حيث تم تصفية المشروعات المقدمة من الطلاب ضمن أنشطة المسابقة، وذلك بالتعاون مع صندوق المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم إعلان الفرق الفائزة في المسابقة بعد انتهاء تقييم المشاريع، من خلال لجنة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، وممثلين من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث فاز في مسار الباحثين

"E-ORBIT"، ومسار الطلاب أمانتك "Fixit"، و"نبتة"، فيما ستشارك الفرق الفائزة في التصفيات على مستوى الجامعات المصرية.

ووجه نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للفرق الفائزة، مؤكدًا أن الجامعة بقيادة الدكتور محمود زكي، تعمل دائما على تشجيع طلابها وتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ودعم إبداعاتهم.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تعتمد على الابتكار والتطوير والتحفيز، وتساهم بشكل كبير في تعزيز أدوات البحث والتطوير على كل المستويات، لافتًا إلى مشاركة 13 مشروعًا بالمسارات البحثية والطلابية.

ويشار إلى أنه حضر المسابقة كل من "الدكتورة نانسي عباس الحفناوي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ياسر عبده مدير وحدة الابتكارات بالجامعة، والدكتور أمجد عبد الغفار الجمال مدير مركز ريادة الأعمال، والدكتور رمضان معن أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، والدكتور يوسف النجار الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور أحمد عتلم المدرس بكلية العلوم، وعبد الله الوكيل المعيد بكلية العلوم، ورامي حماد نائب مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة، والمهندس أحمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة "كيم تك".

وشملت المشروعات المشاركة في المسابقة مسار الباحثين ESchool، ومسار الطلاب أمانتك، وFixit، ونبتة، وريبيكا، وP-Land، وE-ORBIT، وSkill bridge، وToxic Gases، وROVX.