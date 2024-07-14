بايدن يدين العنف السياسي بعد إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف السياسي في أعقاب إطلاق نار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت.

وقام عملاء الخدمة السرية بسحب ترامب من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية في تجمع انتخابي في بنسلفانيا. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وقال بايدن ليس هناك مكان في أمريكا للعنف السياسي.

وتابع " لا يمكننا السماح لهذا أن يحدث. لا يمكن أن نكون على هذا النحو، لا يمكننا التغاضي عن هذا".

وأضاف بايدن : "بيت القصيد هو أن تجمع ترامب الانتخابي كان ينبغي أن يتمكن من تنظيمه بسلام وبدون أي مشكلة".

وقال "لكن فكرة وجود عنف سياسي أو عنف كهذا في أمريكا لم يسمع به من قبل. ببساطة هذا غير مناسب. ويجب على الجميع إدانته".