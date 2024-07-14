كيف جاءت ردود الفعل الأمريكية على محاولة اغتيال ترامب؟

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توالت ردود الفعل الأمريكية المنددة بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.



• بايدن يعتزم التحدث مع ترامب للاطمئنان عليه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب قصير، "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال التجمّع الانتخابي لترامب.

وأضاف أنه "تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري، وأنه "ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة".

ودعا بايدن إلى "إنهاء العنف السياسي"، وشدد على أنه "لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف، إنه أمر مقزز، يجب على الجميع إدانته".

وقال بايدن إنه يعتزم التحدث مع ترامب للاطمئنان عليه، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

• هاريس: نصلي من أجله

أعربت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، عن "ارتياحها" لعدم إصابة ترامب بجروح خطيرة.

وقالت هاريس في بيان: "نحن نصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل كل من أصيب وتأثر بهذا الإطلاق النار العبثي".

وشددت مثل بايدن على أنه "لا مكان لعنف مثل هذا في أمتنا"، وأضافت: "يجب علينا جميعا إدانة هذا العمل البغيض والقيام بدورنا لضمان عدم تسببه في المزيد من العنف".

• إيفانكا ترامب تشكر جهاز الخدمة السرية

أما إيفانكا ابنة ترامب، فقد شكرت مؤيدي والدها وداعميه وكذلك جهاز الخدمة السرية، الذي كان يحميه.

وكتبت إيفانكا على حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "شكرا لكم على حبكم وصلواتكم لوالدي وللضحايا الآخرين الذين سقطوا في العنف العبثي الذي وقع اليوم في بنسلفانيا".

وأضافت إيفانكا: "أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على تصرفاتهم السريعة والحاسمة اليوم، أستمر في الصلاة من أجل بلدنا".

ووجهت رسالة لترامب، "أحبك يا أبي، اليوم ودائما".

• أوباما: لا مكان للعنف في ديمقراطيتنا

كما علق الرئيس الأمريكي الديموقراطي السابق باراك أوباما، على حادث ترامب، وشدد على أنه "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا".

وقال أوباما في منشور على منصة "إكس"، "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضر والاحترام في السياسة".

• إيلون ماسك: أؤيد ترامب وأتمنى له الشفاء

بدوره، أعلن مالك منصة إكس، إيلون ماسك، تأييده لترامب بعد الحادث، وقال على منصته للتواصل الاجتماعي: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".

كما طالب ماسك باستقالة رئيس جهاز الخدمة السرية.