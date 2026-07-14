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قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم أمريكي على محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة استهدفت مستودعا للأعلاف ونقطة تفتيش أمنية في مدينة هرمزجان.

وأوضحت أن الهجمات الأمريكية أسفرت عن مقتل امرأة وطفلين كانوا في منزلهم قرب نقطة التفتيش التي ضربها الجيش الأمريكي، دون تعليق فوري من واشنطن بخصوص ذلك.

وصباح الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إكمال أحدث موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران.

وذكرت في بيان أن قوات القيادة المركزية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير 2026.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.