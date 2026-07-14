حزب الخضر يطالب بإعادة سفينتين ألمانيتين من الشرق الأوسط

طالب حزب الخضر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بإعادة السفينتين الألمانيتين اللتين تم نشرهما في منطقة الشرق الأوسط استعدادا لاحتمال المشاركة في عمليات إزالة ألغام، وذلك على خلفية التصعيد الجديد في المنطقة.

وقالت سارا ناني، خبيرة شئون السياسة الأمنية في الكتلة البرلمانية للحزب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين إن كل يوم يمر يزيد الضغوط لعدم إبقاء طاقمي السفينتين في المنطقة لفترة أطول.

وانتقدت ناني ترك أفراد الطاقمين وسط حالة من الغموض بشأن المكان الذي سيقضون فيه الأسابيع والأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تطال أيضا عائلاتهم وأصدقاءهم.

وقالت ناني: "يبدأ البرلمان عطلته البرلمانية، بينما يترك وزير الدفاع بيستوريوس طاقم السفينتين في المهمة لمدة أطول من اللازم. ليس لدي أي تفهم لذلك... يجب استخدام الموارد البشرية والمادية للقوات المسلحة الألمانية بحكمة وعناية. فلا أحد يعلم فيم قد تكون هناك حاجة إليها لاحقا".

وكانت الحكومة الألمانية أرسلت قبل أسابيع كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزيل" إلى المنطقة، لتكونا على أهبة الاستعداد للمشاركة في مهمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز. وكان بيستوريوس قد صرح مطلع يوليو الجاري بأنه لا يمكن في الوقت الراهن توقع توافر الظروف اللازمة قريبا لتنفيذ مهمة عسكرية لتأمين هذا الممر التجاري الحيوي.