عبدالشافي يعود لقائمة الزمالك بعد 1779 يوما

تشهد قائمة الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عودة محمد عبدالشافي اللاعب القادم من أهلي جدة السعودي بانتهاء تعاقده.

وترجع آخر مشاركة لعبدالشافي مع الزمالك إلى قبل 1779 يوما، وقتها ارتدى القميص الأبيض لآخر مرة، حيث كان قد لعب في مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية بالأسبوع الرابع من الدوري موسم 2014-2015، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتسببت مشاركة عبدالشافي في ذلك الوقت في أزمة بين حسام حسن المدير الفني للزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور، بعدما اتهمه الأخير بمحاولة إحراجه أمام مسؤولي أهلي جدة بعدما طلبوا عدم مشاركة عبدالشافي – بعد اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب – خشية تعرضه للإصابة لكن حسام اصر على مشاركته.

منذ ذلك الحين حصل الزمالك على بطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى السوبر المصري مرة واحدة وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.