قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ يوم الخميس التصويت على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران طرحته الولايات المتحدة وتعارضه روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض، وستعلن النتيجة في جلسة تعقد يوم الجمعة.

وتعقد جلسات المجلس المكون من 15 عضوا عن بعد جراء جائحة كورونا، لذا أمام الدول 24 ساعة لتدلي بصوتها.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وفي محاولة لحشد مزيد من الدعم في المجلس، قلصت الولايات المتحدة مشروع قرارها يوم الثلاثاء إلى أربع فقرات فقط تركز على تمديد حظر الأسلحة على طهران ”إلى أن يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك“، وقالت إنه ”ضروري للحفاظ على السلام والأمن الدوليين“.

لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إن مسودة القرار لن تسري على الأرجح. ويستلزم تبني قرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.