قال اللواء أشرف الريفي، وزير العدل اللبناني السابق، إن هناك غموضًا من دخول نترات الأمونيوم إلى بيروت في مخزن غير مناسب، دون أن يعرف أحد عنها شيء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لرنامج مساء «دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، حزب الله أصبح دويلة مسلحة داخل الدولة اللبنانية، وأقوى منها في أحيانًا كثيرة، مؤكدًا أن السلطة السياسية الحالية متعاونة معه.

وتابع:«لابد من وجود تحقيق دولي شفاف، على اعتبار أن التحقيق الداخلي لن يصل إلى المسئولين الفعليين»، مشيرًا أنه لم يتم استدعائه لمعرفه أقواله في التحقيقات التي تجرى يشأن المرفأ، على اعتبار أن وزراء العدل غير مسئولين من الناحية الأمنية عى ذلك.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 171 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

