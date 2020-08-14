 سكاي نيوز: انفجار محدود وحريق في مخزن للذخيرة بمنشأة عسكرية جنوب الخرطوم ولا خسائر بشرية - بوابة الشروق
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سكاي نيوز: انفجار محدود وحريق في مخزن للذخيرة بمنشأة عسكرية جنوب الخرطوم ولا خسائر بشرية

هدى أمين
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 9:35 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، نقلًا عن مصادرها، مساء الجمعة، بوقوع انفجار محدود وحريق في مخزن للذخيرة في منشأة عسكرية جنوب الخرطوم.
وأشارت الفضائية إلى أنه لا خسائر برية ناتجة عن الانفجار حتى الآن.

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