ظريف: الإدارة الأمريكية عاجزة عن فهم الوقائع السياسية في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية "عاجزة عن فهم الوقائع السياسية في المنطقة ولا تفهم حقيقة الوضع في لبنان".



واستقبل بري بعد ظهر اليوم ظريف يرافقه وفد دبلوماسي، يضم السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا، بحضور النائب على حسن خليل، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.



وأضاف ظريف: "صحيح أن الدول الأوروبية قامت بالعديد من المبادرات، لكن للأسف الشديد الإدارة الأمريكية الحالية أثبتت أنها عاجزة عن فهم الوقائع السياسية القائمة في المنطقة"، وذلك ردا على سؤال بشأن وجود وساطة أوروبية، وتحديداً فرنسية، بين طهران وواشنطن.



وتابع بالقول إن واشنطن "لا تفهم حقيقة الوضع في لبنان ولا حقيقة الوضع في فلسطين المحتلة ويعتقدون( الأمريكيون) أنهم من خلال فبركة مسرحية كالمسرحية التي جرت للأسف الشديد البارحة بإمكانهم أن يغيروا مصير فلسطين".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".



وأعرب ظريف عن اعتقاده أن "العالم برمته يجب أن يهب من أجل مساعدة لبنان ومن أجل الوقوف إلى جانبه داعما ومؤازرا وألا يضع أية شروط مسبقة من أجل تقديم هذه المساعدات".



وقال إن بلاده "لديها أتم الاستعداد لمساعدة لبنان في كافة المجالات الحيوية الأساسية التي هو بحاجة إليها ولكن وفق وجهة نظر الحكومة اللبنانية وما تمليه الدولة اللبنانية".



وعما إذا كانت إيران عرضت المساعدة في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، قال ظريف "نحن نعتقد أن لبنان كبلد سيد حر مستقل، ينبغي أن يتولى بنفسه كافة التحقيقات المتعلقة بهذه الحادثة المأسوية كما هو الحال الآن بالفعل. ونحن مستعدون للمساعدة إذا ما طلب منا ذلك".



من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.



وجرى خلال اللقاء "التداول بطبيعة المساعدات التي يمكن أن تقدمها إيران لدعم لبنان".



وكان ظريف وصل إلى بيروت مساء أمس الخميس في زيارة تضامنية مع لبنان بعد الانفجار المدمر الذي شهدته البلاد يوم 4 أغسطس الجاري، والتقى في وقت سابق اليوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.