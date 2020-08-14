استطلاع: نحو نصف الألمان يعارضون تلقي لقاح مضاد للإنفلونزا

كشف استطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان لا يعتزمون تلقي لقاح مضاد للإنفلونزا هذا العام.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إن نحو 52% من الألمان ينوون بالتأكيد أو على الأرجح تلقي لقاح مضاد للإنفلونزا هذا العام.



وفي المقابل، ذكر 41% من الألمان أنهم لا يعتزمون بالتأكيد أو على الأرجح تلقي هذا اللقاح.



ووفقا للاستطلاع، تزداد الرغبة في تلقي اللقاح مع التقدم في العمر. فبينما أعرب فقط نحو ثلث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما عن رغبتهم في تلقي لقاح مضاد للإنفلونزا هذا العام، زادت النسبة عن الضعف بين من هم فوق 65%.



شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 10 حتى 12 أغسطس الجاري، 5002 ألمانيا.