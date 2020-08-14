رئيس كولومبيا السابق أوريبي يعلن تعافيه من كورونا

أعلن الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، الذي يخضع لتحقيق قضائي رفيع المستوى، اليوم الجمعة أنه تعافى من فيروس كورونا المستجد.



وكتب عضو مجلس الشيوخ (68 عاما) في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تسعة أيام من إعلانه عن إصابته بالعدوى :"الحمد لله، تغلبت على الفيروس المميت ... آمل في التغلب على الضعف البدني المتبقي."



ويشتبه في أن أوريبي الذي حكم كولومبيا فيما بين عامي (2002-2010) وأول رئيس كولومبي سابق يخضع للإقامة الجبرية، قام برشوة الشهود والضغط عليهم من أجل إسكات ادعاءات بأنه وأسرته على صلة بالجماعات شبه العسكرية.



وسجلت كولومبيا 433 ألفا و805 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وهي صاحبة ثامن أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم. ولقي 14 ألفا و145 شخصا حتفهم بسبب مرض "كوفيد -19" الناجم عن الفيروس.