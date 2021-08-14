أعضاء الحكومة السورية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الأسد

أدى أعضاء الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد.



وأفادت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، بأن الرئيس السوري، كان قد أصدر الثلاثاء الماضي، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة للبلاد الذي يقضي بتكليف حسين عرنوس لتشكيل الوزارة، وتشمل ست حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية .



و أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والاقتصاد والثقافة، حيث احتفظ باقي الوزراء بمناصبهم، وأبرزهم وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، ووزراء الأوقاف محمد عبد الستار، والخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد محمد سامر الخليل، والثقافة لبانة مشوح.