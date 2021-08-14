الجمهوريون يدعون بايدن لقصف طالبان جوا لوقف زحفها نحو كابول

دعا السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن لتوجيه ضربات جوية ضد حركة طالبان في أفغانستان لوقف زحفها نحو العاصمة كابول.

وقال ماكونيل، في بيان نشر اليوم السبت، إن هذا جاء بعد محادثات وصفها ب"العاجلة" أجراها ماكونيل مع السفيرة " عادلة راز" سفيرة أفغانستان لدى الولايات المتحدة.

واتهم ماكونيل وشخصيات جمهورية أخرى اشتركت في إصدار البيان، إدارة الرئيس بايدن بالفشل في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال الأيام الماضية، ووصف الوضع في أفغانستان بمثابة الكارثة التي أدت إلى أزمة إنسانية.

وأضاف ماكونيل أنه ما زالت هناك فرصة لمنع طالبان من اجتياح العاصمة الأفغانية كابول، ويجب أن تتحرك الإدارة بسرعة لصد تقدم طالبان بتوجيه ضربات جوية تدافع عن المدينة وتمنع سقوطها الوشيك وتقدم دعما مهما للقوات الأفغانية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" كانت قد أرسلت قوات لإجلاء موظفين من السفارة الأمريكية في كابول في ظل التقدم المتواصل لطالبان نحو العاصمة وبعد سيطرتها على العديد من المدن الأفغانية.