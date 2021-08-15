الحكومة الألمانية تعقد مؤتمر أزمة بالهاتف بشأن الوضع في أفغانستان

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ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اجتماع أزمة مع عدد من أعضاء مجلسها الوزاري الخطوات المقبلة بشأن الوضع في أفغانستان في ضوء التقدم السريع لجماعة طالبان حول العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم الحكومة اليوم السبت ردا على سؤال: "جرت مشاورات بشأن كيفية تقديم الجيش الألماني "بوندسفير" مساعداته لضمان أسرع عودة ممكنة لموظفي السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية العاملة في أفغانستان، وكذلك الموظفين الأفغان المحليين".

وأكد المتحدث أن "البرلمان الألماني (بوندستاج) سيشارك في اتخاذ مثل هذا القرار".

وتقول المعلومات إن المستشارة ميركل أجرت مشاورات مع كل من نائبها أولاف شولتس ووزراء الخارجية هايكو ماس والدفاع أنيجريت كرامب كارينباور والداخلية هورست زيهوفر وشؤون المستشارية هيلجه براون وممثل عن وزارة التعاون الاقتصادي.