بايدن: أي عمل يعرض الأمريكيين للخطر في أفغانستان سيُقابل برد عسكري سريع وقوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن أي عمل يُعرّض الأمريكيين لخطر في أفغانستان، سيقابل برد عسكري أمريكي سريع وقوي.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "على مدار الأيام العديدة الماضية ، كنت على اتصال وثيق مع فريقي للأمن القومي لتوجيههم بشأن كيفية حماية مصالحنا وقيمنا بينما ننهي مهمتنا العسكرية في أفغانستان".

وأضاف: "بناءً على توصيات فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية ، فقد سمحت بنشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي أمريكي للتأكد من أنه يمكننا إجراء انسحاب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، ومن أجل إجلاء منظم وآمن للأفغان الذين ساعدوا قواتنا خلال مهمتنا وأولئك المعرضين لخطر خاص من تقدم طالبان".

وتابع: "لقد أمرت قواتنا المسلحة ومجتمعنا الاستخباراتي بضمان الحفاظ على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان".

وأوضح : "لقد وجهت وزير الخارجية بدعم الرئيس (أشرف) غني والقادة الأفغان الآخرين في سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء والسعي إلى تسوية سياسية. كما سيتواصل الوزير (أنتوني) بلينكين مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين".

وقال: "لقد أبلغنا ممثلي طالبان في الدوحة ، عبر قائدنا المقاتل ، أن أي عمل من جانبهم على الأرض في أفغانستان ، يعرض الأفراد الأمريكيين أو مهمتنا هناك للخطر ، سيواجهه برد سريع وقوي من الجيش الأمريكي".