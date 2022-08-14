النرويج تسجل 227 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النرويج، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و457 ألفا و187 حالة، بينما تستقر الوفيات عند 3623 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 11 مليونا و563 ألفا و413 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.