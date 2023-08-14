حماة وطن مطروح: نفاذ بيع المرحلة الثانية من مشغولات المرأة اليدوية

أعلن النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن نفاذ وبيع جميع الكميات للمرحلة الثانية من منتجات المشغولات اليدوية للتراث البدوي والسيوي للسيدات المدربات تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تعاون خالد نصار أمين الصناعة وتيسير دهيم أمينة المرأة بالحزب.

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم الأحد، إنه جرى فتح منفذ لبيع المشغولات اليدوية التراثية بإحدى الفنادق السياحية بمرسى مطروح، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

وأضاف النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب أن جرى التسويق لمنتجات المشغولات اليدوية التي تشتهر بها مطروح وسيوة على ضيوف المحافظة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة، في إطار التعاون المشترك بين أمانة المرأة والصناعة.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان إلى أن الحزب تبنى مبادرة لتسويق منتجات المشغولات اليدوية مجانا لجميع أنواعها للشباب والسيدات والفتيات بمطروح لتوفير دخل ثابت للمرأة المطروحية من خلال استقبال المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة على المنافسة وبيعها بمنافذ الحزب، والفنادق وإقامة المعارض من خلال تدريب أمانة الصناعة للسيدات والفتيات.