وسائل إعلام تركية: انفجار بميناء توزلا في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن انفجارا وقع بميناء توزلا في إسطنبول، صباح الاثنين، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.



وبحسب موقع «yeni bakis»، فإن الانفجار وقع عند حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، موضحًا أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.



وأشار إلى انتقال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملًا توفي، وأصيب آخر بجروح طفيفة، قائلًا إن الشرطة فتحت تحقيقا في الانفجار.



والأسبوع الماضي، هز انفجار عنيف ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي، مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.







Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle bir işçinin öldüğünü, bir işçinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendim.

Yaşamını yitiren işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar dilerim.

Geçmiş olsun. pic.twitter.com/8fPPQ1NuUi — Mehmet Tahtasız (@m_tahtasiz) August 14, 2023