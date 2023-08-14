مكتب رئيس الوزراء البريطاني: سوناك من عشاق المغنية تايلور سويفت

أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى أن الأخير من محبي المغنية تايلور سويفت عقب عطلة قضاها سوناك في الولايات المتحدة، وتردد أنها اشتملت على حضور حفل للمغنية.



ولم ينف مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في داونينج ستريت التقارير التي تفيد بحضوره سوناك حفلا لسويفت في لوس أنجليس.



وعندما سئل المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء عما إذا كان سوناك أحد محبي النجمة (ويطلق عليهم سويفتي)، قال إنه لن يتحدث في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



ويصعب الحصول على تذاكر جولة "إيراس" الخاصة بسويفت ولكن التقارير الأمريكية أشارت إلى أن سوناك كان في أحد حفلات المغنية التي نفدت تذاكرها في لوس أنجليس خلال عطلته في كاليفورنيا.



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ردا على ما إذا كانت التقارير صحيحة "لن أتطرق إلى طبيعة الأنشطة التي كان يقوم بها رئيس الوزراء خلال عطلته".



وعاد سوناك وزوجته أكشاتا مورتي وابنتيه كريشنا وأنوشكا، من عطلة كانوا يقضونها في كاليفورنيا، حيث لديه وزوجته شقة هناك.