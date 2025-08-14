شهدت اليونان تحسنا طفيفا في وضع حرائق الغابات، إلا أن المسؤولين لم يعلنوا بعد حتى صباح اليوم الخميس، انتهاء الخطر.

ويواصل رجال الإطفاء والمتطوعون والسكان المحليون جهود مكافحة العديد من الحرائق المستعرة في أنحاء البلاد. ومن بين المناطق الأكثر تضررا الأماكن المحيطة بمدينة باتراس الساحلية، وجزيرتي خيوس وزاكينثوس، ومنطقة قريبة من الحدود الألبانية.

وقال مسؤول بارز في خدمات الإطفاء للتلفزيون اليوناني، إن عمليات الإطفاء الجوية بدأت عند الفجر بعدما ظلت الفرق الأرضية تعمل طوال الليل.

وتختلف الظروف بحسب المنطقة. ففي جزيرة زاكينثوس، تمت السيطرة على الحريق الآن، بينما لا تزال هناك مخاوف كبيرة في خيوس.

ومن جانبه، قال كوستاس تسينجاس، رئيس اتحاد ضباط فرقة الإطفاء، لمحطة "سكاي" التلفزيونية: "تعد جبهة الحرائق هناك التحدي الأكبر لنا في الوقت الحالي".