الحوثي تقصف مطار بن جوريون ردا على الإبادة والتجويع بغزة

• الجماعة اليمنية قالت إنها هاجمت المطار بصاروخ فرط صوتي تسبب بهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتعليق الملاحة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الخميس، شن هجوم بصاروخ بالستي على "مطار بن جوريون الدولي" قرب مدينة تل أبيب؛ ردا على تجويع الفلسطينيين والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، ونشره على حسابه بمنصة شركة "تلجرام" التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وقال سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأضاف: "وقد حققت العملية هدفها بنجاح (..) وتسببت في هروب الملايين من (الإسرائيليين) الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

"سريع" شدد على أن هذه العملية تأتي "ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة".