محافظ قنا يشدد على إنهاء طلبات التقنين والتصالح قبل صدور اللائحة الجديدة

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين وطلبات التصالح والمعاينات الميدانية للمتغيرات المكانية، بحضور نائبه الدكتور حازم عمر، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الأملاك والتخطيط والشئون المالية.

واستعرض محافظ قنا معدلات العمل، موضحًا أن نسب المعاينات لأراضي أملاك الدولة بلغت 99%، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على أملاك الدولة وضمان استرداد حقوق المواطنين.

ووجه عبد الحليم بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين القديمة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بوحدة الاسترداد، مع استكمال الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط، وتذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف.

كما شدد على التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية وتكثيف المتابعة على الطبيعة، وإنهاء إجراءات الأراضي المؤهلة للتقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بسداد أقساط التصالح، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين ومراجعة طلبات الرفض لإيجاد حلول مناسبة.