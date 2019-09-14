السيسي يتحدث عن سد النهضة: « الأمور لا تسير بالشكل اللي عايزينه ولكننا نحاول»

•في كل الأحوال هناك ضرر.. العفي محدش يقدر يأكل لقمته خلي بالكم من بلدكم

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاضطرابات التي يشهدها السودان في الفترة الماضية، قائلًا: «أي اضطراب في أي دولة بيحدث تأثير على الدول المجاورة، سرعة التعافي من العوامل الإيجابية وأفضل».

وأضاف في كلمته بجلسة «اسأل الرئيس» خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت،«هناك تنسيق بيننا وبين الأشقاء في السودان وأثيوبيا بشأن المياه، وهناك تنسيق حتى لا نتأثر بحالة الواقع، وحجم المياه المطلوب يتخزن خلف سد النهضة الرقم حوالي 75 مليار متر».

وتابع: «عايزين نتفق على الحجم ده عشان يكون في ضرر يمكن تحمله، وهناك في ضرر في كل الأحوال، ولكن في ضرر يمكن تحمله وضرر يصعب، ونعمل على ملء الخزان بشكل يمكن لمصر تحمله، الأمور لا تسير بالشكل اللي عايزينه ولكن بنحاول ومستمرين ونأمل في ذلك».

وأكمل: «العراق قبل سنة 1990، كان بيجلها 100 مليار متر مياه، بيجلها النهاردة 30 مليار متر مياه، عرفتوا الدولة لما تضعف يحصل إيه، العفي محدش يأكل لقمته، خلي بالكم من بلدكم مش هتكون عفية إلا بيكم».

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.