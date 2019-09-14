السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019 خلال مؤتمر الشباب

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يكرّم أبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019 خلال المؤتمر الوطني الشباب، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء السبت.

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشهد المؤتمر 3 جلسات هم: «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا» و«تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع» و«اسأل الرئيس».