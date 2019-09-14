وزير خارجية فرنسا يزور السودان بعد غد

أعلنت الخرطوم أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سيزور البلاد بعد غد ، للقاء قيادات السلطة الانتقالية.

والتقى الدكتور عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان اليوم السبت، بالوفد الفرنسي الفني برئاسة جان فرانسوا، الذي يتولى التحضير لزيارة وزير الخارجية الفرنسي للسودان.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن اللقاء بحث الترتيبات اللازمة، في المرحلة القادمة، والتي من شأنها ترقية مجالات التعاون بين البلدين، لاسيما المجال الاقتصادي والوقوف على أولويات السودان واحتياجاته في المرحلة المقبلة.

وأكد وكيل وزارة المالية السودانية، للوفد الفرنسي، أن السودان يمر بمرحلة اسعافية محددة تحتاج من الدول الصديقة والشقيقة الوقوف معه، مؤكدا الرغبة في تعزيز التبادلات التجارية التي تخدم البلدين والاستفادة من الفرص الفنية المتاحة من دولة فرنسا، بما يساعد السودان في النهوض بإمكانياته وثرواته المطلوبة في السوق العالمية.