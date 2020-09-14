مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين الموافق 14/9/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري المصري.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود أمام المصري البورسعيدي – 15:30 – على قناة أون تايم سبورت

أسوان أمام طنطا – 18:00 – على قناة On Time Sports

الاتحاد السكندري أمام الأهلي – 20:30 – على قناة On Time Sports

الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد أمام وولفرهامبتون – 19:00 – على قناة beIN Sports HD 2

برايتون أمام تشيلسى – 21:15 – على قناة beIN Sports HD 1



دوري أبطال آسيا

شباب الأهلى دبى أمام شاهر خودرو الإيراني – 17:00 – على قناة beIN Sports HD 8

الأهلى السعودى أمام الشرطة العراقى – 17:00 – على قناة beIN Sports HD 7

الهلال السعودى أمام باختاكور الأوزبكى – 20:00 – على قناة beIN Sports HD 8