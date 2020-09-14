حزب ماوري النيوزيلندي يثير الجدل بشأن إعادة تسمية البلاد باسم أوتياروا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، أن حزب ماوري النيوزيلندي يرغب في إعادة تسمية الدولة رسميا باسم "أوتياروا"، لجعل لغتها الأصلية أكثر بروزا في الحياة العامة.

وقد تم الإعلان عن الخطة التي اقترحها حزب الماوري، والتي تتضمن أيضا إعادة تسمية "ولنجتون تي وانجانوي-أ-تارا" و"كريستشيرش أوتاوتاهي"، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في 17 من أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، قال رويري وايتيتي، مرشح حزب ماوري، في بيان نقله موقع "ستاف" الالكتروني الاخباري المحلي، إنه "من غير المقبول... أن يكون هناك 3 بالمئة فقط من سكان البلاد يمكنهم التحدث بلغتها الرسمية".

ويشار إلى أن نيوزيلندا لديها لغتان رسميتان، وهما الإنجليزية ولغة الماوري.

ولم تحدد رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي تسعى للحصول على ولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، ما إذا كانت تؤيد تغيير الاسم أم لا.

يذكر أن الجهود المبذولة من أجل إعادة تسمية الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، مستمرة منذ سنوات. ويعود اسم نيوزيلندا إلى المستعمرين الهولنديين، الذين أطلقوا عليها ذلك على اسم إقليم زيلاند الهولندي.

ويعني الاسم الماوري للدولة، أوتياروا، "أرض السحابة البيضاء".