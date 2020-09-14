وكالة الطاقة الذرية تتوقع زيارة ثاني موقع مشتبه به في إيران خلال أيام

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين إن إيران ستسمح بتفتيش نووي خارجي لموقع آخر مشتبه به في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد زيارة أولى جرت مؤخرا لموقع آخر.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي في فيينا "في الوقت الحالي، تمكنا من حل هذه المشكلة الكبيرة التي كنا نواجهها، ونحن نعمل معهم".

وبعد أشهر من المماطلة، وافقت طهران في أواخر أغسطس على السماح بالتفتيش في موقعين تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنها قد تعثر فيهما على آثار لأنشطة نووية سرية سابقة.

وأوضح جروسي أن تحليل العينات المأخوذة من الموقعين، سيستغرق بضعة أشهر.

وجاء تحرك إيران التصالحي النادر بعد ضغوط مكثفة من القوى الأوروبية والولايات المتحدة.

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث طهران على السماح بالوصول إلى الموقعين ، على أمل تخفيف التوترات بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.