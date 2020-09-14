ريوس يقود دورتموند لاكتساح دويسبورج بالخمسة في كأس ألمانيا

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احتاج القائد ماركو ريوس إلى ثلاث ثوان ولمستين فقط ليحرز هدفا خلال الفوز الساحق لفريقه بوروسيا دورتموند على مضيفه دويسبورج 5/ صفر اليوم الاثنين في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وبعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني نفذ ريوس العائد من فترة غياب طويلة، ضربة حرة بشكل رائع معلنا عن الهدف الخامس لدورتموند.

وافتتح جادون سانشو التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 14 ثم أضاف الوافد الجديد جودي بلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 30 في أول مشاركة رسمية له مع الفريق.

وسجل البلجيكي ثورجان هازارد الهدف الثالث في الدقيقة 39 وتبعه جيوفاني ريينا بتسجيل الهدف الرابع قبل أن يختتم ريوس التسجيل.

وفي وقت سابق اليوم خرج ارمينيا بيلفيد الصاعد حديثا للبوندسليجا، من الدور الأول لكأس ألمانيا بخسارته أمام روت فايسه ايسين المنافس بالدرجة الرابعة صفر/ 1 في الوقت الذي سقط فيه هامبورج على ملعب دينامو دريسدن المنافس بالدرجة الثالثة 1 / 4 وتغلب هانوفر على مضيفه فورزبيرجر 3 /2.

وحسم ايسين فوزه على ارمينيا بيلفيلد بهدف سجله سيمون إنجلمان في الدقيقة 33.

وسيطر بيلفيلد على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكاد مارسيل هارتل أن يدرك التعادل للفريق لكن القائم تصدى للضربة الحرة التي نفذها بشكل جيد.

أما هامبورج فتعرض لصدمة عنيفة قبل انطلاق الموسم الثالث له في دوري الدرجة الثانية بخسارته القاسية على ملعب دريسدن.

وسجل يانيك ستارك وروبن تيم بيكر وكريستوف دافيرنر وسيباستيان ماي أهداف دريسدن في الدقائق الثالثة و16 و53 و90 فيما تكفل امادو اونانا بالهدف الوحيد لهامبورج في الدقيقة 89.