«التموين»: تطبيق على المحمول لتوصيل حصص الدعم إلى المنازل مقابل 10 جنيهات

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تعتزم تعميم منظومة التحول الرقمى فى محافظات الجمهورية، بعد نجاحها فى محافظة بورسعيد، مؤكدا أن أبرز الخدمات الجديدة فى منظومة التحول الرقمى هى تطبيق «التموين» على الهاتف المحمول، والذى يقدم خدمات عديدة للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن التطبيق يقدم خدمات جديدة لأول مرة مثل خدمة توصيل حصص الدعم للمنازل مقابل 10 جنيهات لصالح هيئة البريد المسئولة عن توصيل حصص الدعم لأصحاب البطاقات، بالإضافة إلى خدمة تقدم لأول مرة إلكترونيا، وهى تقديم طلب استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة للمواطنين الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة أو المطلقة وفقا لشروط الوزارة.

وأكد أن التطبيق يقدم أيضا الخدمات المتوافرة على موقع دعم مصر، مثل استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يخدم ملايين المواطنين ويهل عملية حصولهم على الخدمات التموينية إلى أقصى درجة.

وأوضح المصدر أن ميكنة الخدمات التموينية تهدف أيضا لغلق أبواب الفساد أمام ضعاف النفوس، خاصة بعد توفير خدمات المكاتب التموينية عبر موقع «دعم مصر»، واقتصار المكاتب على تسليم البطاقات فقط خلال الفترة الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة للغاية بملف ميكنة الخدمات التموينية وتتابعه بشكل دورى مع وزير التموين الدكتور على المصيلحى، لما توفره من وقت وجهد أصحاب بطاقات الدعم، حيث لا يحتاج المواطن الذهاب لمكتب التموين وانتظار طابور طويل لتأدية خدمة ما، وكل ما عليه الدخول من المنزل على موقع «دعم مصر» وتنفيذ الخدمة التى يريدها، أو الدخول على تطبيق التموين فور تعميمه على جميع المحافظات.