ضبط أدوية مجهولة المصدر بصيدليات في جرجا بسوهاج

شنت إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي والرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج، حملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، على عدد من الصيدليات بمركز جرجا، بقيادة الدكتور عثمان أحمد عثمان مدير الإدارة الصحية.

وقال الدكتور محمد عساف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إنه تم ضبط وتحريز أعداد كبيرة من الأدوية المستوردة، ومجهولة المصدر، والمنشطات، وأدوية التأمين الصحي، وعبوات منتهية الصلاحية معدة للبيع بصيدليتين، كما تم ضبط مخالفات وأدوية خارج الثلاجة بمخزنين أدوية، وشخص يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

وتم عمل المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.