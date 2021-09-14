مصطفى بكري يتوقع: رئيس الحكومة الليبية يزور مصر على رأس وفد وزاري كبير

توقع الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، زيارة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، لمصر على رأس وفد وزاري كبير؛ لبحث تطوير العلاقة المصرية – الليبية.



وقال خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «بعد الزيارة الهامة للمستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر إلي القاهرة اليوم، أتوقع زيارة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية علي رأس وفد وزاري كبير، لبحث تطوير العلاقة المصرية - الليبية».





بعد الزيارة الهامه للمستشار عقيله صالح والمشير خليفه حفتر إلي القاهرة اليوم ، أتوقع زيارة عبدالحميد الدبيبه رئيس الحكومه الليبيه علي رأس وفد وزاري كبير ، لبحث تطوير العلاقه المصريه - الليبيه — مصطفى بكري (@BakryMP) September 14, 2021





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر.



وقد رحب الرئيس بالقادة الليبيين، مثمناً حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.



كما أكد الرئيس مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.