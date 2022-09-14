قناة غامضة على تليجرام وراء الأنباء عن محاولة اغتيال بوتين

نشرت تقارير إعلامية غربية، اليوم الأربعاء، أنباء عن تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، مستندة إلى رواية أوردتها قناة غامضة على تليجرام تدعي "General SVR"، فيما لم يصدر الكرملين تعليق بشأن المسألة حتى الآن.

وبينما ترجح صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن قناة "General SVR" يديرها لفتنانت جنرال سابق في جهاز المخابرات الخارجية الروسي تحت اسم مستعار هو فيكتور ميخائيلوفيتش، تشير تقارير أخرى إلى أن مدير القناة محامي من مدينة خاركيف الأوكرانية يدعي فيكتور يرمولايف، غير أن الأخير سبق وأن نفي أي صلة له بالقناة بحسب موقع "Meduza" الإخباري الروسي الناطق بالإنجليزية.

ويوضح التعريف بقناة "General SVR" على موقع يوتيوب أن القائمين عليها هم أعضاء متقاعدون ونشطون في أجهزة المخابرات بالعديد من البلدان، وأنهم أشخاص شاركوا بشكل مباشر في عمليات سرية أو أشرفوا عليها وتمكنوا من الوصول إلى معلومات موثوقة حول الأحداث.

في المقابل، أفاد فريق التحقق من صحة الأخبار في مجلة "نيوزويك" الأمريكية، بأن قناة "General SVR" لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

يشار إلى أن تلك القناة ارتبطت بالعديد من الشائعات التي تستهدف الرئيس الروسي على نحو مباشر، فعلى سبيل المثال زعمت قبل شهور أن بوتين مصاب بالسرطان وأنه يعاني من مشاكل طبية خطيرة. وأدعت أيضا أن بوتين مشتت بين استخدام الأسلحة النووية والاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا.

وكانت صحيفتا "ذا إيريش صن" الأيرلندية و"ديلي ستار" البريطانية قد أفادتا بتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، بالاعتماد على رواية نشرتها قناة "General SVR"

وبحسب تلك الرواية تعرضت السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد "دخان كثيف".

وتابعت أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أي ضرر، مشيرة إلى أن تقارير أفادت بأن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس الروسي تم اختراقها، فيما لم يعلق الكرملين على هذه التقارير حتى الأن.