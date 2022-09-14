 إحباط محاولة انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الـ13 في طنطا - بوابة الشروق
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إحباط محاولة انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الـ13 في طنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:45 م

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالاشتراك مع الأهالي، في إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى برج سكني بمنطقة كفر عصام التابعة لدائرة قسم أول طنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بصعود شاب إلى الطابق الـ13 ببرج سكني بمنطقة كفر عصام دائرة أول طنطا، وتهديده بالانتحار من أعلى البرج، بسبب خلافات أسرية بسبب المصروف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتدخلت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الأهالي، وأقنعوا الشاب بالعدول عن قراره.

وتم إحباط محاولة الانتحار وعدول الشاب عن موقفه، وتبين أن الشاب يمر بمشاكل أسرية بينه وبين والده.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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