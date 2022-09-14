فرنسا تسجل 45 ألفا و952 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

سجلت فرنسا 45 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و64 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و985 ألفا و401، والوفيات إلى 155 ألفا و633.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و44 ألفا و712 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.