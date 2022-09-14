تفاصيل تهديد مواطنة لبنانية بحرق نفسها داخل بنك لاسترداد وديعتها

تمكنت مواطنة لبنانية من استرداد وديعتها من بنك "لبنان والمهجر" بعد دخولها إليه مسلحة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وبررت المواطنة وتدعي سالي حافظ فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنها قامت بذلك لدفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تواجه الموت، حسب قولها.



وكانت مجموعة من المودعين من جمعية "صرخة المودعين" اقتحمت قبل ظهر الأربعاء مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.



وعمدت سالي إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت باحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.



وظهرت سالي، في مقاطع فيديو متداولة، وهي تحمل السلاح، وسط حالة من الارتباك داخلالبنك.





اقتحام bloom بنك في السوديكو من قبل مواطنة مسلحة تطالب باموالها المحتجزة من قبل البنك #لبنان pic.twitter.com/ZytwZ4bUvU — رانيا ابي نادر (@Rania_bn) September 14, 2022