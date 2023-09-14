مقتل 30 إرهابيا في عملية عسكرية بوسط الصومال

قتلت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، 30 عنصرا من "مليشيات الخوارج الإرهابية" في عملية عسكرية جرت أمس الأربعاء، في ولاية غلمدغ الإقليمية بوسط البلاد.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج " للإشارة إلى حركة الشباب.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس، "تأتي هذه العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

وطبقا للوكالة، "تمكن الجيش الوطني في العمليات العسكرية التي ينفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين في تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد".