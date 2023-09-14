الصحة توضح 8 أعراض لالتهاب الجيوب الأنفية

أوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد وهي:
1- الصداع
2- ألم بالوجه
3- التعب والسعال
4- ضغط الأذن أو الامتلاء
5- احتقان أو انسداد بالأنف
6- صعوبة أو عدم القدرة على الشم
7- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة
8- إفرازات سميكة من الأنف عادة ما تكون صفراء إلى خضراء
وقدمت الوزراة عددا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل:
- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات
-التخلص من مسببات التهيج والحساسية
- شرب كمية كافية من المياه يوميا
- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم
- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة
وأكدت الوزارة جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أية حالات مرضية.