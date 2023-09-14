الصحة توضح 8 أعراض لالتهاب الجيوب الأنفية

أوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد وهي:

1- الصداع

2- ألم بالوجه

3- التعب والسعال

4- ضغط الأذن أو الامتلاء

5- احتقان أو انسداد بالأنف

6- صعوبة أو عدم القدرة على الشم

7- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة

8- إفرازات سميكة من الأنف عادة ما تكون صفراء إلى خضراء

وقدمت الوزراة عددا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل:

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات

-التخلص من مسببات التهيج والحساسية

- شرب كمية كافية من المياه يوميا

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة

وأكدت الوزارة جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أية حالات مرضية.