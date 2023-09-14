ضبط مدرس لتزويره المستندات الرسمية وترويجها بالقاهرة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، من ضبط مدرس بالقاهرة لتزويره المستندات الرسمية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، تزوير مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، المستندات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، والتي تتطلب مستندات ثبوتية لاعتمادها وكذا جميع أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادي.

تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"، 2 أكلاشيه - مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير، مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف بارتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدما الأختام والأكليشيهات المضبوطة والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة.