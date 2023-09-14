قال مسؤول ليبي، اليوم الخميس، إن هناك صعوبة في الوصول لبعض المدن والأماكن المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية للبلاد جراء انهيار معظم الجسور والطرقات والعبارات المائية الرابطة بينها.

وأضاف رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الحسين السويدان: "مصلحة الطرق والجسور تعمل حاليا على إيجاد طرق ومسارات بديلة للدخول لتلك المناطق والمدن لكي تتمكن فرق الإنقاذ والمساعدات من الوصول إليها".

وتابع: "سيتم اليوم العمل على إيجاد مسارات أخرى في مدينة درنة عن طريق تكليف بعض الشركات الوطنية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار السويدان، إلى أن التقارير الفنية تفيد بأن "الطرق الداخلية في مدينة درنة تضررت بمسافة 30 كيلو مترا، ما يعني انهيارها بالكامل".

ولفت إلى أن المصلحة لديها "فرق فنية موزعة على كل المناطق والمدن المتضررة بالمنطقة الشرقية، تعمل على تقييم حجم الأضرار وإعداد منهجية كاملة للصيانة والتنفيذ".

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والأحد، اجتاح الإعصار عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، أن "عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف".

وهذه الحصيلة تخص كل المناطق المتضررة، فيما سجلت درنة العدد الأكبر من الضحايا، وفقا لعبد الوكيل الذي رجح ارتفاع الحصيلة.