كشف ملابسات سير سيارة نقل جماعي بدون لوحات معدنية في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور عبر فيس بوك لسيارة نقل جماعي بمنطقة مصر الجديدة بدون لوحة معدنية خلفية، وضبط قائدها.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لسيارة نقل جماعي حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

أمكن تحديد السيارة وقائدها حيث تبين أنه سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، تم ضبطه؛ لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.