 كشف ملابسات سير سيارة نقل جماعي بدون لوحات معدنية في مصر الجديدة - بوابة الشروق
الخميس 14 سبتمبر 2023 12:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

كشف ملابسات سير سيارة نقل جماعي بدون لوحات معدنية في مصر الجديدة

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 12:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 12:32 م

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور عبر فيس بوك لسيارة نقل جماعي بمنطقة مصر الجديدة بدون لوحة معدنية خلفية، وضبط قائدها.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لسيارة نقل جماعي حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

أمكن تحديد السيارة وقائدها حيث تبين أنه سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، تم ضبطه؛ لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك