 الجزيري يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام الشرطة الكيني - بوابة الشروق
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الجزيري يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام الشرطة الكيني

محمد ثابت
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 9:47 ص | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 9:47 ص

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على الشرطة الكيني، في الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو ناشيونال، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة على ستاد القاهرة والمقرر لها 20 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد محمود، وحسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي، وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، وناصر ماهر، وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري.


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